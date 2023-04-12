Банк Уралсиб в Краснодаре выступил партнером регионального этапа Национальной премии «Золотой Меркурий»

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб в Краснодаре принял участие в церемонии награждения лауреатов национальной премии «Золотой Меркурий», прошедшей на площадке Торгово-промышленной палаты Краснодарского края. Банк выступил партнером мероприятия, предоставив призы победителям по итогам 2022 года.

Премия в области предпринимательской деятельности была учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году. Она ориентирована на поощрение наиболее успешных предприятий малого бизнеса с численностью персонала до 100 человек и компаний-экспортеров, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Проект является частью большой системной работы по поддержке бизнеса в России. Он призван объединить представителей самых разных сфер экономики, создать благоприятный климат для делового общения и обмена опытом, а также создать диалог между бизнесом, общественными структурами, финансовыми институтами и властью.

«Такое тесное и взаимовыгодное сотрудничество играет важную роль в процессе модернизации экономики страны. В свою очередь, Уралсиб всегда старается соответствовать ожиданиям участников рынка и предагает лучшие продукты для предпринимательства – как в финансовой, так и в образовательной сфере. Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты могли реализовывать самые смелые и амбициозные проекты», – отметила Управляющий директор Управления региональной сети малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Краснодарской территориальной дирекции Юлия Иванова.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможность получения образовательных услуг через комплексные курсы по системному развитию бизнеса . Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2022 году (по данным «Эксперт РА»).

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» LjN8KTdKQ