На Кубани зарегистрировали 143 двойни с начала 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани зарегистрировали 143 двойни с начала 2023 года. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Отмечается, что наибольшее количество новорожденных двойняшек – 59 – зарегистрировано в Краснодаре. Еще 17 двоен родились в этот период в Сочи.

Всего с начала года органы ЗАГС региона зарегистрировали 13 022 рождений детей.

- Из них 5 086 - первых детей в семьях, 4 454 – вторых детей и 3 482 - третьих и последующих по счету детей, - уточнили в управлении ЗАГС Краснодарского края.