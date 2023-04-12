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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:09

В Сочи уберут территорию 49 памятников истории и культуры

На курорте пройдет масштабный субботник
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Акция проводится каждый год

Акция проводится каждый год

В Сочи пройдет масштабный субботник. Более 1100 волонтеров уберут территорию рядом с памятниками в рамках акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры».

- Акция проводится каждый год в формате субботника с предварительной экскурсией и лекцией. Она направлена на популяризацию бережного отношения к историческому и культурному наследию, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего планируется благоустроить 49 памятников.