В Краснодаре проект проблемного долгостроя «Анит-Сити» проходит госэкспертизу

Прежний проект проблемного ЖК Фото: жилой-краснодар.рф

В Краснодаре направили на госэкспертизу проект проблемного долгостроя «Анит-Сити». В настоящее время на стройплощадке ЖК ведут подготовительные работы.

Строительство «Анит-Сити» стартовало в 2009 году. Ранее на участке находилась кондитерская фабрика «Анит». Но начавшаяся стройка остановилась на втором литере ЖК.

Так, пять бизнесменов заключили договоры займа и участия в долевом строительстве с компаниями и гражданами. Всего они получили 500 млн рублей, но обязательства не выполнили, а деньги забрали себе. Из-за мошенничества без жилья остались 184 человека, пишут «Краснодарские известия».

На бизнесменов заведи уголовное дело, а в 2019 году вынесли им приговор. Гендиректора осудили на 7 лет колонии общего режима и оштрафовали на 1 млн рублей. Его партнерам назначили условные сроки. Уже в 2020 году застройщика признали банкротом.

В 2022 году наблюдательный совет федерального Фонда развития территорий принял решение выдать компенсации 708 дольщикам 11 долгостроев в шести регионах. Так, средства получат более 400 человек в Краснодарском крае. Среди них – и дольщики ЖК «Анит-Сити» по улице Седина, литер 2. На средства они могут купить новое жилье.

Тем временем первый литер проблемного ЖК достроят. В августе 2022 года краевой арбитражный суд передал права застройщика Фонду развития территорий. Завершить строительство планируют уже в 2023 году. А ключи получат свыше 100 дольщиков.

В настоящее время на стройплощадке проводят подготовку. После получения положительного заключения госэкспертизы специалисты начнут строительно-монтажные работы.