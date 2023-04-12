В Краснодаре эвакуируют жильцов из трехэтажного горящего дома на улице Карасунской

Возгорание произошло в трехэтажном доме Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре загорелось трехэтажное здание. Возгорание произошло в доме по улице Карасунской.

- В 14:33 к месту вызова направлены подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 14:38 по прибытии первых подразделений установлено, что произошло загорание в трехэтажном здании, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время жильцов дома эвакуируют. Пожарные продолжают тушить возгорание.

- К ликвидации пожара привлечено от МЧС России привлечено 33 человека личного состава, 10 единиц техники, - добавили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.