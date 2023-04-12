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НовостиОбщество12 апреля 2023 12:50

Велогонка пройдет в Сочи с 26 по 30 апреля

Мероприятие на курорте проходит каждый год
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи остается крупнейшей площадкой для проведения спортивных мероприятий всех уровней.

Сочи остается крупнейшей площадкой для проведения спортивных мероприятий всех уровней.

26 апреля в Сочи стартует 68-я велогонка. Она продлится пять дней и соберет более 200 лучших спортсменов со всей страны, а также Белоруссии. Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оргкомитета, где обсудили детали проведения мероприятия.

Дистанции велогонки проложены по улицам Красной Поляны, главным дорогам Адлерского и Центрального районов.

- Совместно с ФКУ «Черноморье» обследовали всю дорожную инфраструктуру по маршруту соревнований. Графики организации движения в часы заездов сформированы так, чтобы максимально снизить неудобства для наших жителей и гостей. С правоохранительным и силовым блоком проработаны вопросы обеспечения безопасности, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Многодневную велогонку Сочи принимает ежегодно, начиная со второй половины прошлого века. В этом году спортсмены посвящают свои достижения празднику Великой Победы и 80-й годовщине освобождения Краснодарского края. Сочи остается крупнейшей площадкой для проведения спортивных мероприятий всех уровней.