Велогонка пройдет в Сочи с 26 по 30 апреля

Сочи остается крупнейшей площадкой для проведения спортивных мероприятий всех уровней.

26 апреля в Сочи стартует 68-я велогонка. Она продлится пять дней и соберет более 200 лучших спортсменов со всей страны, а также Белоруссии. Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел заседание оргкомитета, где обсудили детали проведения мероприятия.

Дистанции велогонки проложены по улицам Красной Поляны, главным дорогам Адлерского и Центрального районов.

- Совместно с ФКУ «Черноморье» обследовали всю дорожную инфраструктуру по маршруту соревнований. Графики организации движения в часы заездов сформированы так, чтобы максимально снизить неудобства для наших жителей и гостей. С правоохранительным и силовым блоком проработаны вопросы обеспечения безопасности, - сообщил в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

Многодневную велогонку Сочи принимает ежегодно, начиная со второй половины прошлого века. В этом году спортсмены посвящают свои достижения празднику Великой Победы и 80-й годовщине освобождения Краснодарского края. Сочи остается крупнейшей площадкой для проведения спортивных мероприятий всех уровней.