Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Краснодара Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре пасхальные богослужения пройдут во всех 55 храмах. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Отмечается, что главное праздничное богослужение пройдет в ночь с 15 на 16 апреля в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Его возглавит митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий. Прямую трансляцию проведут на региональном телевидении, а из других храмов – на их страницах в соцсетях. Ссылки доступны на сайте Екатеринодарской епархии Русской православной церкви.

К началу пасхальной службы в Свято-Екатерининский кафедральный собор доставят частицу Благодатного огня из Иерусалима. Кроме ночного богослужения, во всех крупных храмах города проведут и утреннее.

- Во всех храмах обеспечат общественный порядок и пожарную безопасность, - уточнили в пресс-службе городской администрации.