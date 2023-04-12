Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

В Краснодаре суд оставил без изменений приговор двум «судебным решалам». Ранее их осудили за мошенничество и посредничество во взяточничестве и назначили по шесть лет тюрьмы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, в июне 2018 года к Валерию Семенову обратилась местная жительница. Женщина просила посодействовать в обжаловании и отмене решений Прикубанского районного суда по гражданскому делу. Мужчина предложил передать ему деньги, которые, в свою очередь, планировал отдать судьям Прикубанского районного суда и Краснодарского краевого суда.

Для этого Семенов обратился к Игорю Кривокотченко. У него имелись связи с судьями, и мужчина согласился передать деньги неустановленным служителям Фемиды.

- Семенов неоднократно получал от взяткодателя денежные средства, получив в общей сложности 6 065 000 рублей, передал всю указанную сумму денежных средств Кривокотченко для ее дальнейшей передачи в качестве взяток неустановленным судьям Прикубанского районного суда Краснодара и Краснодарского краевого суда за совершение заведомо незаконных действий, - отметили в суде.

Но Кривокотченко, как оказалось, не собирался передавать их судьям за отмену состоявшихся решений и принятие новых.

В суде мужчины полностью признали вину. Им назначили по шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях строгого и общего режима. Однако решение суда попытались обжаловать.

- Суд апелляционной инстанции в части назначенного наказания оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.