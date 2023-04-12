Полиция проводит проверку Фото из архива КП

Полиция проводит проверку ложного сообщения о человеке с ружьем возле школы в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, днем 12 апреля в школу №66 поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил о том, что около учреждения находится мужчина с ружьем. Руководство школы вызвало передало информацию в полицию. После сообщения на место выехали оперативные службы.

Территорию школы обследовали. Но ранее поступившая информация оказалась ложной.

- Сотрудниками краснодарской полиции проводятся мероприятия по установлению личности человека, сообщившего ложную информацию о возможной угрозе для граждан на территории одной из школ краевого центра, - сообщил начальник пресс-службы городского УМВД Артем Коноваленко. - Предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности учреждения.