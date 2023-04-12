Спортсмен из Анапы завоевал «серебро» на Чемпионате России по универсальному бою

На Чемпионате России по универсальному бою спортсмен из Анапы завоевал «серебро». Фото: t.me/anapaofficial

Спортсмен из Анапы завоевал «серебро» в Чемпионате России по универсальному бою. Соревнования среди мужчин и женщин прошли в Волгограде.

- За награды боролись 400 бойцов из 34 регионов России. Честь Краснодарского края защищали 20 спортсменов. Анапу представил Олег Манжуев, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что кубанские бойцы собрали 12 медалей. По итогам соревнований в дисциплине «лайт» они завоевали 2-ое общекомандное место.