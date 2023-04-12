Матвей Шепелев и Никита Калошин Фото: t.me/minkovaanna23

Кубанские школьники стали призерами всероссийской олимпиады по английскому языку. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Матвей Шепелев из Краснодара и Никита Калошин из Тихорецкого района учатся в 11 классе. Отмечается, что школьники становятся призерами олимпиады второй год подряд.

Заключительный этап проходил в Московском государственном лингвистическом университете. В финале олимпиады по английскому языку участвовали 296 школьников из 87 регионов страны. Ученики выполнили задания письменного и устного туров.

- Поздравляю с этим высоким достижением Матвея и Никиту, а также их наставников - учителей английского языка Юлию Захарову и Светлану Руденко! Успехов и новых побед! – написала Анна Минькова.

Напомним, теперь Матвей и Никита смогут не сдавать вступительные экзамены по профильному предмету при поступлении в вузы.