В Краснодаре потушили пожар в трехэтажном доме на улице Карасунской

Возгорание произошло на площади 600 кв. метров Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре потушили пожар в доме по улице Карасунской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, возгорание произошло в трехэтажном доме. Прибывшие на место пожарные подразделения начали тушить огонь и эвакуировать жителей. Пламя распространилось на площади 600 кв. метров.

- В 14:38 по прибытии первых подразделений установлено, что произошло загорание в трехэтажном здании. В 15:55 локализация пожара на площади, в 16:12 - ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

К 16:37 пожар удалось полностью потушить. Всего в ликвидации задействовали 50 человек и 17 единиц техники.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.