В муниципалитетах региона насчитывается 1,4 тысячи свободных участков Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани многодетные семьи получили 705 участков с начала 2023 года. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Всего за три года семьи оформили в собственность более 18 тысяч земельных участков.

В настоящее время в муниципалитетах региона насчитывается 1,4 тысячи свободных участков. Отмечается, что до конца года перечень пополнят более 1,7 тысячи. Всего в очереди для получения участков находятся 44,8 тысячи многодетных семей.

– Понимаем, что столько свободных участков мы не найдем. Поэтому жители края могут получить денежную компенсацию из регионального бюджета - взамен земли, - напомнил глава региона. - Выплата предусматривает погашение основного долга по ипотеке.