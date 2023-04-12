В Краснодаре накануне Радоницы запустят временные дополнительные маршруты к кладбищам

В Краснодаре запустят временные дополнительные маршруты к кладбищам Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре накануне Радоницы запустят временные дополнительные маршруты общественного транспорта к кладбищам. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 22 по 25 апреля с 09:00 до 18:00 введут шесть маршрутов:

- № 2К от улицы Валерия Гассия до Славянского кладбища

- № 10К от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища

- № 67К от улицы Целиноградской до Славянского кладбища

- № 140К от хутора Нового до нового городского кладбища в хуторе Копанском

- № 121К от ТЦ «Красная Площадь» до нового городского кладбища в хуторе Копанском

- троллейбус № 12К от стадиона «Кубань» до улицы Круговой.

Кроме того, с 22 по 25 апреля временно скорректируют существующие маршруты:

- № 4К от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища

- № 5К от остановки «Ул. им. Евдокии Бершанской» до Славянского кладбища

- № 6К от остановки «Рождественский парк» до Славянского кладбища

- маршрут № 8К от остановки «Хладокомбинат» до Славянского кладбища

- маршрут № 21К от остановки «Ул. им. Петра Метальникова» до Славянского кладбища

- В канун Радоницы на территории кладбищ установят биотуалеты, обеспечат подвоз питьевой воды, усилят контроль за общественным порядком и обновят подъездные дороги, - уточнили в пресс-службе мэрии.

Полное расписание движения маршрутов МУП «КТТУ» разместят на сайте.