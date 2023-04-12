Экс-глава административного округа Краснодара Александр Журавлев переехал в Удмуртию

Александр Журавлев. Фото: пресс-службы администрации Краснодара

Бывший глава Прикубанского внутригородского округа Краснодара Александр Журавлев переехал в Ижевск. Чиновник займет пост руководителя администрации главы Удмуртской Республики. Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, соответствующее распоряжение скоро будет подписано.

Действующий руководитель администрации главы и правительства Максим Шумихин перейдет в региональное отделение госфонда, занимающегося поддержкой участников спецоперации «Защитники Отечества».

Кстати, глава Удмуртии Александр Бречалов уроженец Адыгеи и выпускник Краснодарского военного института им. генерала армии С. М. Штеменко. уточняют «Кубань 24».