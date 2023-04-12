Старейший производитель косметики Кубани смог повысить доходы благодаря бережливым технологиям

Кубанский производитель косметической продукции подвел итоги участия в национальном проекте. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанский производитель косметической продукции подвел итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Несколько месяцев назад на фабрике оптимизировали производственный процесс. Появился специальный выносной конвейер, который позволил сократить перемещения персонала, а за счет переналадки принтера удалось снизить количество брака. В итоге выработка выросла на 10%, а время протекания процесса сократилось на час.

- Мы видим, что доля отечественных производителей на внутреннем рынке производства парфюмерно-косметической продукции растет. Российские производители хорошо справляются со спросом при существующих сложностях и продолжают занимать ниши, - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

В основе национального проекта «Производительность труда» -формирование современной культуры на производстве. Стать участниками могут предприятия несырьевых отраслей с выручкой не ниже 400 млн в год и долей иностранного капитала не более 50%.