В Белоглинском районе до конца 2023 года отремонтируют артезианскую скважину

В Белоглинском районе в этом году отремонтируют артезианскую скважину. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Белоглинском районе в 2023 году отремонтируют артезианскую скважину. Капитальный ремонт скважины глубиной 240 метров в селе Успенском завершат к лету. Работы пройдут по программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства».

- Комплекс системы артезианского водоснабжения станицы состоит из трех скважин. После ремонта одно из них качество воды улучшится почти у двух тысяч абонентов, - рассказал вице-губернатор региона Андрей Прошунин.

Всего на Кубани в 2022 году построили 26,7 км сетей центрального водоснабжения и капитально отремонтирован более 40 скважин и водозаборов. Бесперебойной качественной питьевой водой обеспечили жителей 25 муниципальных образований региона