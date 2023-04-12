Школьников Кубани приглашают к участию в конференции «Юные техники и изобретатели»

В 2022 году финалистами конференции стали семь кубанских школьников. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские школьники могут стать участниками Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Региональный этап продлится до 12 июня. Победителей пригласят в Государственную Думу, где пройдет финал школьной научной конференции.

- Участники могут выбрать одну из семи номинаций. Юные исследователи и изобретатели могут проекты в развитии медицинской науки, транспортных технологий, исследования космоса или же авторские инженерные решения, - рассказала министр образования, науки и молодежной политики края Елена Воробьева.

В конкурсе могут принять школьники или студенты до 19 лет. От них ждут оригинальные решению актуальных научных проблем. Кроме того, вместе с наставниками они могут сформулировать свои предложения по важным темам развития образования в России и предложить их депутатам Госдумы.