На Кубани расширены условия предоставления «промышленной ипотеки»

Правительство России расширило условия предоставления «промышленной ипотеки». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В России изменились условия предоставления «промышленной ипотеки». Теперь предприятия могут направить кредитные средства не только на покупку готовых производственных площадей, но и вложить их строительство, реконструкцию либо же модернизацию. Изменения подготовили по поручению президента России.

– «Промышленная ипотека» была запущена 2022 году. Кубанские промпредприятия готовы воспользоваться это мерой поддержки на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. Первая заявка от нашего региона на 165 миллионов рублей проходит завершающую стадию рассмотрения, – рассказал вице-губернатор края Александр Руппель.

Реализация «промышленной ипотеки» позволяет обеспечить предприятия кредитами по ставке не более 5 процентов годовых для создания новых или расширения существующих производств. Но нормативам промышленники могут получить по 50 тысяч рублей на 1 кв. метр на покупку. Либо же 90 тысяч рублей на 1 кв. метр для строительства, реконструкции или же модернизации. Сумма кредита не может превышать 500 млн рублей.