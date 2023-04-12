Сборная Кубани победила на всероссийской олимпиаде по английскому языку

Два кубанских школьника стали призерами всероссийской олимпиады по английскому языку. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Два кубанских школьника стали призерами всероссийской олимпиады по английскому языку. В заключительном этапе интеллектуальных соревнований приняли участие 296 школьников из 87 регионов России. Он прошел на площадке Московского государственного лингвистического университета. Краснодарец Матвей Шепелев и Никита Калошин из Тихорецка уже второй год подряд становится победителям.

– Оба парня – ученики 11 класса и многократные победители различных языковых олимпиад. Поздравляю с высоким достижением Никиту и Матвея, а также их наставников, – рассказала вице-губернатор Анна Минькова.

Теперь выпускники смогут не сдавать вступительный экзамен при поступлении в вузы. Дипломы победителей и призеров на протяжении четырех лет дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.