В Тимашевском районе пройдет акция «Кубань – край долгожителей»

Акцию «Кубань – край долгожителей» проведут в Тимашевском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Акцию «Кубань – край долгожителей» проведут в Тимашевском районе. Врачи краевого клинического госпиталя для ветеранов войн 13 апреля обследуют пожилых пациентов. Невролог и офтальмолог проведут прием на базе районной поликлиники в Тимашевске.

– Мы выезжаем в отдаленные районы края, чтобы пожилые жители самых дальних станиц и хуторов могли пройти обследование у краевых специалистов, - рассказал и.о. начальника краевого госпиталя Сергей Исаенко.

Аналогичная акция прошла и в Кореновском районе. Медики проконсультировали более 70 пациентов. Всего же с начала 2023 года участникам медицинской акции стали 320 пожилых жителей.