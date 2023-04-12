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НовостиЭкономика12 апреля 2023 17:51

На Кубани 10 социальных учреждений подали заявки на бесплатную догазификацию

Всего под условия программы в регионе попадают 265 объектов
Евгения ХАЛИКОВА
В режиме видеоконференции участие в совещании приняли вице-губернатор края Андрей Прошунин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В режиме видеоконференции участие в совещании приняли вице-губернатор края Андрей Прошунин. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На Кубани первые 10 социальных учреждений подали заявки на бесплатную догазификацию социальных учреждений. Ход работ в рамках программы обсудили на заседании федерального штаба, который прошел под руководством зампредседателя правительства Александра Новака.

- В регионе прошла тщательная инвентаризация медицинских и образовательных учреждений. В перечень объектов, которые могут войти в программу догазификации попали 265 объектов. Это 181 образовательное учреждение и 84 медицинских,- сказал вице-губернатор края Андрей Прошунин.

По программе догазификации газопровод можно подвести к уже построенным учреждениям с работающими на альтернативном топливе котельными.