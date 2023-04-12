Педагоги Кубани могут стать соискателями соискание просветительской награды «Знание. Премия – 2023»

Кубанцы могут подать заявки на соискание просветительской награды «Знание. Премия – 2023». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанцы могут подать заявки на соискание просветительской награды «Знание. Премия – 2023». Конкурс проводит Российское общество «Знание». Лучших просветителей и проекты определят в 17 номинациях. Все они приурочены к Году педагога и наставника, который проходит в России.

- Премия подчеркивает высокий статус педагога. Это люди, внесшие весомый вклад в развитие просвещения и образования. Надеюсь, что в 2023 году конкурса привлечет еще больше участников и проектов в разных сферах, – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Принять участите в конкурсе могут педагоги, лекторы, авторы, блогеры и популяризаторы науки. Проекты должны отвечать основным темам конкурса: «Наставник года» и «За просветительскую деятельность» в учебных заведениях. Заявки принимаются до 5 июня.