Победителями всероссийского проекта «Лифт в будущее» стали десятиклассники из Краснодарского края

Кубанские десятиклассники стали победителями всероссийского проекта «Лифт в будущее». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Кубанские десятиклассники стали победителями всероссийского проекта «Лифт в будущее». Лучшими стали сразу четыре одноклассника из школы № 37 станицы Алексеевской Тихорецкого района. Десятиклассники Ирина Кучеренко, Кима Саякян, Светлана Кукова и Ксения Кудаева набрали максимальное количество баллов и вышли в лидеры.

- Конкурс стартовал в сентябре 2022 года. Марафон длился восемь месяцев и завершился для наших ребят абсолютной победой. Школьники научились работать в команде и создали настольную игру «Меценат. Покровитель искусств», - рассказала замминистра образования, науки и молодежной политики края Оксана Грушко.

Конкуренцию кубанской команде составили более 400 участников из разных регионов России. «Лифт в будущее» – национальная программа профориентации, благодаря которой школьники и студенты по всей стране получают равный доступ к образовательным курсам.