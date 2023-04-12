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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 18:49

На Кубани в аварии с фурой пострадали шесть человек, в том числе и ребенок

ДТП произошло на трассе Джубга-Сочи
Евгения ХАЛИКОВА
В аварии пострадали пятеро взрослых и один ребенок. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии пострадали пятеро взрослых и один ребенок. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Краснодарском крае 12 апреля в 14.30 на трассе Джубга-Сочи ВАЗ 2107 столкнулся с фурой, которая двигалась во встречном направлении. В ДТП пострадали шесть человек.

- Предварительно, водитель отечественного легкового автомобиля выехал на встречку и столкнулся с большегрузом. Госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства ДТП и степень вины всех участников, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края.

В больницу доставлены оба водителя и четыре пассажира легковушки. Среди пострадавших есть ребенок.