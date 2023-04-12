В Адыгее врачи спасают пострадавшего в аварии ребенка

Госавтоинспекция Майкопского района проводит проверку по факту аварии. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Адыгее.

В Адыгее водитель из-за невнимательности сбил ребенка, переходившего дорогу. Авария произошла 12 апреля в 15.00.

- Предварительно установлено, что 56-летний местный житель, находясь за рулем иномарки, в процессе движения допустил наезд на девятилетнего мальчика. Ребенок получил многочисленные травмы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Пострадавшего третьеклассника местной школы доставили в больницу. Госавтоинспекция Майкопского района проводит проверку по факту аварии.