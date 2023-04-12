На Кубани проверили исправность инженерной системы Краснодарского водохранилища

Это самый крупный искусственный водоем в регионе. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Функционирование запорных систем Краснодарского водохранилища проверили сотрудники прокуратуры Карасунского административного округа краевого центра. Проверка прошла в преддверии наступления в регионе паводкового сезона.

- По поручению прокурора края был проведен контроль заполнения чаши водоема и сброса поступающих вод. Также проверили исполнение нарушений по ранее внесенному представлению в сфере антитеррористической защищенности объекта. Все выявленные нарушения устранены, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Краснодарское водохранилище – крупнейший искусственный водоем на Северном Кавказе. Напомним, что 5 апреля из-за неисправности шлюзовых затворок на оросительных каналах водохранилища, под воду ушли два садовых товарищества в Адыгее.