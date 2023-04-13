В Краснодаре с 15 апреля стартует прием документов в детсады Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре с 15 апреля стартует прием документов в детсады. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявления будут принимать до 15 июля в 180 дошкольных учреждений. При подаче необходиом удостоверение личности родителя или законного представителя ребенка либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ. При необходимости рассматривают такие документы, как:

- документ об установлении опеки (при наличии)

- документ психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии)

- документ о потребности в обучении в группе оздоровительной направленности в детском саду

- документ о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей

- копию уведомления о направлении ребенка в детсад, заверенную руководителем (при переводе ребенка в другое учреждение).

Дополнительные документы нужны иностранцам или лицам без гражданства.

- Для определения детей в детский сад потребуется документ, удостоверяющий личность ребёнка, законности представления его прав и праве заявителя на пребывание в России. Справки должны быть на русском языке или с заверенным переводом, - уточнили в мэрии.

Подать документы можно в офисах МФЦ по улицам Коммунаров, 276/2, Проспект Чекистов, 37, Шоссе Нефтяников, 28, Крылатой, 2 (ТРК «Oz Молл», Александра Покрышкина, 34 (ТРЦ «Красная Площадь»), Зиповской, 5 и в станице Елизаветинской, Выгонная/им. Калинина, 115/58.

Заявления также принимают в электронном виде через Госуслуги.