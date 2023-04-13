В 2021 году в Сочи арестовали 11 участков Фото: npsochi.ru

Арест 11 тысяч земельных участков в Сочи рассмотрят на федеральном уровне. С просьбой обсудить вопрос обратился депутат Госдумы от Краснодарского края Дмитрий Гусев на встрече с зампредседателя Правительства РФ Викторией Абрамченко.

- Мои кубанские помощники Мухтар Джамалов и Николай Сытник провели встречу с жителями Сочи, обеспокоенными изменениями генплана города. В период с 2008 по 2013 год границы Сочинского Национального парка были скорректированы. Собственники земли и построек в 500-метровой зоне от моря узнали об этом, что называется, последними, - написал Дмитрий Гусев в своем telegram-канале.

Как отметил депутат, в этом году утверждается новый Генплан Сочи до 2044 года. Но собственники ответов пока не получили.

- Частные землевладельцы хотят знать, что будет с возникшим пересечением границ Национального парка и частных земельных участков. Над их недвижимостью повис жирный вопрос, - уточнил Дмитрий Гусев.

Вице-премьер Виктория Абрамченко согласилась с тем, что встреча необходима. Вопрос обсудят с депутатами Госдумы, представителями краевых ведомств и чиновниками.

- Осталось выбрать время, чтобы собрать всех и найти выход из ситуации, - добавил Дмитрий Гусев.

Напомним, в 2021 году в Сочи арестовали более 11 тысяч участков площадью 4983,01 га. На земли наложили арест в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, махинации с ними длились годами. Земли выводились из состава нацпарка по подложным документам, а затем участки регистрировали в Росреестре.

На землях за это время появились многоэтажные жилые дома. Их владельцы пытаются оспорить факт ареста и доказать, что владеют участками на законных основаниях.