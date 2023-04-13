Ремонт завершили на 80% Фото: krd.ru

В Краснодаре на 80% отремонтировали улицу Чернышевского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорожники ремонтируют участок от улицы 40-летия Победы до улицы Жлобы. Специалисты уже уложили верхний слой асфальта. В настоящее время на участке ремонтируют тротуары при необходимости.

- В скором времени будут установлены знаки и нанесена разметка, - рассказали в мэрии.

Дорожное полотно обновили и на улице им. Шевченко от Степной до Красной в станице Елизаветинской. Здесь в ближайшее время также нанесут разметку и установят знаки.

Ремонт стартовало и на улице Карасунской в Пашковском жилом массиве. Специалисты заменят дорожное полотно на всем ее протяжении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали улицу Думенко. Специалисты обновили участок от Проспекта Чекистов до 70-летия Октября.