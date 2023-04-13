Более 20 стран поучаствуют в фестивале «От винта!» в Сочи

Международный фестиваль «От винта!» пройдет с 26 по 29 апреля Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 20 стран поучаствуют в фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» в Сочи. Об этом сообщила на пресс-конференции руководитель мероприятия Виктория Соболева.

На фестивале соберутся молодые ученые более чем из 80 регионов России и представители свыше 20 стран.

- У нас молодежь будет принимать участие в гибридном формате, - приводит слова Виктории Соболевой ТАСС. - Из стран Европы, Азии, Африки.

Международный фестиваль «От Винта!» пройдет с 26 по 29 апреля в комплексе «Роза холл» горного кластера курорта. На мероприятии представят экспозиции Венгрии, Сирии и Швейцарии.

На фестивале представят проекты студенты из Индии, Танзании, Гаити, Эфиопии, Коста-Рики, Киргизии, Македонии. А на круглом столе по международной безопасности выступят представители Анголы, Казахстана, Армении, Абхазии, Узбекистана и Замбии.

Стенд Кубани займет около 100 кв. метров. Разработки представят свыше 10 предприятий машиностроения, радиоэлектроники и предприятия пищевой промышленности. В сборную Краснодарского края вошли 100 человек.