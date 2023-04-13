Дорогу расчистили и вымыли Фото: t.me/transport_i_dorogi

В Сочи убрали последствия сошедшего на трассу селя. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства курорта.

Сель сошел в ночь на 13 апреля на трассе «Сочи-Хоста» в районе санатория «Зеленая Роща». Для расчистки на место выехали муниципальные дорожники.

В настоящее время все последствия устранены.

- Камни и грязь убраны с проезжей части, дорожное полотно очищено и вымыто. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме, - сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.