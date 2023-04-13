Учреждение возводят по улице Советской Фото: admkrai.krasnodar.ru

В анапском селе Сукко достраивают Дом культуры. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

В настоящее время здание готово на 94%. Специалисты ведут отделочные работы и благоустраивают прилегающую территорию. После завершения ДК начнут оснащать оборудованием.

Кроме зрительного зала и творческих мастерских, в учреждении появится библиотека, гончарная мастерская, хореографический и спортивный залы. А открыть Дом культуры по улице Советской планируют уже в сентябре.

- Уверен, новый ДК станет настоящим центром притяжения для жителей и гостей нашей черноморской здравницы, - сказал глава региона.

Отмечается, что это первый в регионе сельский клуб, который строят по нацпроекту «Культура».