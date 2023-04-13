Семьям мобилизованных оказывают адресную помощь Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

Мэр Сочи встретился с семьями мобилизованных из Верхнего Лоо. Об этом глава города написал в своем telegram-канале.

Мобилизованные сочинцы находятся в зоне СВО с октября. Ранее они отслужили в армии. По словам семей, они не смогли остаться в стороне и отправились в зону боевых действий.

- Жители очень гордятся своими соседями. Постоянно интересуются, передают героям самые теплые пожелания и поддерживают семьи, - отметил Алексей Копайгородский.

Напомним, адресную поддержку семьям добровольцев, мобилизованных, контрактников в Сочи оказывают через Координационный совет.

- Их мужество и честь уже навсегда вписаны в историю страны и нашего города. Их решение служить Родине и дела становятся лучшим примером патриотизма для всех будущих защитников нашего Отечества, - добавил глава города-курорта.