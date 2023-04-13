Предварительно, пострадал один человек Фото: t.me/gelenkurort

В Геленджике на авторынке загорелся магазин. Возгорание произошло в районе Боруковой Щели.

Огонь распространился на площади 150 кв. метров. В настоящее время пожар полностью потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в результате пожара пострадал один человек. У него зафиксированы ожоги кистей рук.

В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются.