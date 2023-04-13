В селе Черешня Сочи отремонтировали линии электропередачи

В селе обновили две линии электропередачи 0,4 и 10 кВ Фото: sochi.ru

В селе Черешня Сочи завершили капремонт линий электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Энергетики обновили две линии электропередачи 0,4 и 10 кВ. Специалисты, в частности, установили 40 железобетонных опор и смонтировали около 5,5 км самонесущего изолированного провода. Он не допускает замыкания из-за схлестывания проводов при плохой погоде.

Отмечается, что это поможет снизить потери электроэнергии и расходы в распределительной сети.

- Обновленные энергообъекты позволят обеспечить надежное электроснабжение более тысячи жителей улиц Пермской, Заря, Владимировской, Гранатовой, Терновой, Дагестанской, Афонской, Мзымтинской и Подольской в селе Черешня Адлерского района, - сказал директор департамента городского хозяйства Петр Северов.