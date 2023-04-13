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НовостиКарта Кубани13 апреля 2023 8:29

В Анапе пастора евангельской церкви осудили за участие в нежелательной международной организации

Его приговорили к одному году колонии-поселения
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе осудили пастора евангельской церкви

В Анапе осудили пастора евангельской церкви

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Анапе пастора евангельской церкви осудили за участие в нежелательной международной организации. Он является священником религиозной группы «Христа Спасителя».

- В феврале 2022 года мужчина привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной на территории РФ организации. Он присутствовал на конференции церквей Международного христианского движения «Новое поколение», которая проходила в Раменском. В качестве наказания ему назначили штраф 5 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что священник продолжил участвовать в деятельности этой и других нежелательных международных организаций. Он выкладывал в свои соцсети различную информацию с использованием их символики.

Во время заседании пастор полностью признал вину и раскаялся. Суд приговорил его к одному году колонии-поселения.