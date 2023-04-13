На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям до 15 апреля

На Кубани действует штормовое предупреждение Фото из архива КП

На Кубани продлили штормовое предупреждение по сильным дождям. В ближайшие дни на регион вновь обрушатся обильные осадки.

- В течение суток 14 апреля, а также ночью и утром 15 апреля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений - сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что ливни могут вызвать подъем уровня воды в реках бассейна реки Кубань юго-восточной части края. Это, в частности, Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Усть-Лабинский, Курганинский, Апшеронский и Белореченский районы.

При возникновении ЧС жителям необходимо обращаться в экстренные службы по номерам 112, 01 и 101.