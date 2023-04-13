В Новороссийск прибыл «Поезд Победы». Фото: Денис Яковлев/krd.ru

В Новороссийск прибыл интерактивный музей «Поезд Победы». Экскурсии проведут с 15 по 17 апреля. Посетить их можно будет с 10:00 до 19:00.

- Важно, чтобы наши студенты, наша молодежь понимали, через какие испытания прошли их предки. Как смогли выстоять и победить. Наша ответственностью перед будущими поколениями является сделать все, чтобы не допустить повторения подобных трагедий, - сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Уточняется, что «Поезд Победы» – это первый в мире иммерсивный музей, который может передвигаться по железным дорогам. Общая площадь состава составляет более 400 кв. метров.

В каждом из девяти выставочных вагонов поезда встречаются инсталляции, отражающие события военных лет. Они затрагивают начало и окончание войны, дорогу на фронт, помощь медиков солдатам и офицерам. Также судьбы узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда. Трехмерные панорамы создали молодые художники «Невского баталиста».