Роскадастр Кубани рассказал об исправлении технических ошибок в ЕГРН

Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани рассказали о технических ошибках в ЕГРН. Решение об их исправлении принимает государственный регистратор.

Технической ошибкой в ЕГРН считается ошибка, которая была допущена органом регистрации прав при внесении сведений в реестр недвижимости и привела к несоответствию сведений в ЕГРН сведениям в документах, на основании которых вносились сведения в реестр. Это, в частности, описки, опечатки, грамматические или арифметические неточности.

- При ее обнаружении в сведениях ЕГРН любое заинтересованное лицо может подать заявление об исправлении технических ошибок в записях ЕГРН. В нем необходимо указать ошибочные сведения и верное значение характеристики, - отметил начальник отдела нормализации баз данных филиала ППК «Роскадастр» по региону Владимир Шмелев.

Отмечается, что ошибки исправляют, если это не влечет за собой прекращение, возникновение, переход права на объект недвижимости.

- Если существуют основания полагать, что исправление технической ошибки в записях может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, которые полагались на соответствующие записи, содержащиеся в ЕГРН, такое исправление производится только по решению суда, - отметил замруководителя краевого управления Росреестра Сергей Осипов. - В суд с заявлением об исправлении технической ошибки в записях также вправе обратиться орган регистрации прав.

Ошибки в данных ЕГРН приведут к тому, что на объект будет начисляться неверный налог, может быть вынесено приостановление или вовсе отказано в регистрации права. Неверные сведения часто приводят и к судебным спорам.

Заявление с документами принимают в офисах МФЦ, почтой по адресу 350018, Краснодарский край, Краснодар, улицы Сормовская, 3. Предоставить их также можно на сайте Роскадастра через сервис «Обращения онлайн» в разделе «Обратная связь», через Госуслуги, при выездном приеме или в форме электронных документов и электронных образцов документов в орган регистрации прав. Уточняется, что заявление в электронной форме подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Со дня обнаружения ошибки в записях или получения от любого заинтересованного лица заявления либо на основании вступившего в законную силу решения суда она исправляется по решению госрегистратора прав в течение трех рабочих дней.

Уточняется, что кроме ошибок, обнаруженных при рассмотрении заявлений об исправлении технических ошибок, органы регистрации прав выявляют и исправляют технические ошибки в ЕГРН.