В I квартале 2023 года клиенты РНКБ совершили около 50 млн дистанционных платежей

В марте 2023 года был установлен абсолютный рекорд по количеству платежей в мобильном приложении за месяц Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За первые три месяца 2023 года клиенты РНКБ - физические лица совершили порядка 50 млн платежей в в интернет-банке и мобильном приложении на общую сумму 145,7 млрд рублей. Эти показатели на 43% больше количества платежей и на 38% больше объема платежей в первом квартале 2022 г. При этом в марте 2023 года был установлен абсолютный рекорд по количеству платежей в мобильном приложении за месяц – более 18 млн шт. На сегодняшний день количество активных пользователей интернет-банка и мобильного приложения РНКБ составляет 1,4 млн человек.

Отметим, что пользователи активно используют новую функцию мобильного приложения по покупке билетов на междугородние автобусные рейсы. Всего в 1 квартале было куплено более 8500 билетов. Кроме того, в приложении РНКБ24/7 появилась возможность регистрации нового клиента с помощью биометрических данных – это особенно важно для тех, кто хочет оформить ипотеку дистанционно без визита в Крым.

Самыми популярными услугами в дистанционных каналах обслуживания банка остаются коммунальные платежи, оплата услуг мобильных операторов и денежные переводы на карты клиентов банка. Клиенты РНКБ в мобильном приложении и интернет-банке могут осуществлять платежи и переводы в адрес более 10000 поставщиков различных услуг и товаров, а также открывать депозиты, оформлять заявку на кредит или страховку и пр. Напомним, чтобы пользоваться функционалом мобильного приложения в полном объеме, необходимо регулярно устанавливать обновления на смартфон.