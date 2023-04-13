Жительница Краснодара отдала мошенникам 4,5 млн рублей для получения компенсации за некачественную косметику

Женщина отдала мошенникам около 4,5 млн рублей Фото из архива КП

Жительница Краснодара отдала 4,5 млн рублей для получения компенсации за некачественную косметику. Но позже женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

Местная жительница обратилась в полицию. Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником онлайн-магазина. Под именем работника он сообщил, что компания, в которой она ранее покупала продукцию, поставила некачественный товар.

Организация якобы решила возместить пострадавшим клиентам затраты. Но чтобы изъять деньги со счетов фирмы, покупатели должны были перевести определенную сумму. Женщина поверила и перечислила деньги. При встрече с курьером она передала «наличкой» оставшуюся часть. Но только потом поняла, что стала жертвой мошенников.

Позже полицейские задержали курьера. Им оказался 21-летний житель Ульяновска. Как выяснилось, парень нашел подработку курьером. Три дня он ходил к женщине и забирал деньги. Затем он обменял наличные на криптовалюту и зачислил на счет криптокошелька работодателя.

- Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас курьер находится под стражей.