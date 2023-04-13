На Кубани за сутки выявили 102 новых случая заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 102 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 21 ребенка, самому младшему из которых три месяца. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре заболели 48 человек, в Сочи - 11, в Горячем Ключе, Красноармейском и Тимашевском районах - по четверо, в Анапе, Динском, Ейском, Мостовском, Приморско-Ахтарском районах - по трое.

Два пациента прибавилось в Тбилисском районе, по одному – в Армавире, Геленджике, Новороссийске, Белоглинском, Выселковском, Гулькевичском, Кавказском муниципалитетах. По одному положительному результату получено в Калининском, Каневском, Крыловском, Лабинском, Отрадненском, Павловском и Усть-Лабинском районах.

За сутки в регионе от осложнений заболевания скончался один человек. С выздоровлением выписаны 227 пациентов.