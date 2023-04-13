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НовостиКарта Кубани13 апреля 2023 9:48

Для создания проекта ливневок в Геленджике выделят более 1 млрд рублей

Средства направят из краевого бюджета
Мария ЧАЛАЯ
В Геленджике создадут проект ливневок. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Геленджике создадут проект ливневок. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Для создания проекта ливневок в Геленджике выделят более 1 миллиард рублей. Деньги направят из бюджета Краснодарского края.

- Утвердить распределение иных средств на 2023 год на проектирование централизованной ливневой системы водоотведения, - сообщили в постановлении губернатора Кубани.

Уточняется, что всего на проектирование ливневой системы в Геленджике выделят 1 миллиард 86 миллионов 331 тысяч рублей.