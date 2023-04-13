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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 9:56

В Туапсинском районе водитель ВАЗ погиб в ДТП с фурой

Пострадавшую пассажирку доставили в больницу
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе водитель ВАЗ погиб в ДТП с фурой. Смертельное ДТП произошло накануне, 12 апреля, на трассе «Джубга – Сочи».

Предварительно, 62-летний мужчина за рулем ВАЗ 2106 на правом закруглении дороги не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Scania. За рулем фуры ехал 42-летний мужчина.

- В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2106 скончался до прибытия скорой медицинской помощи, его пассажир - 56-летняя женщина - находится на амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.