Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе водитель ВАЗ погиб в ДТП с фурой. Смертельное ДТП произошло накануне, 12 апреля, на трассе «Джубга – Сочи».

Предварительно, 62-летний мужчина за рулем ВАЗ 2106 на правом закруглении дороги не справился с управлением. Выехав на встречную полосу, он столкнулся с автомобилем Scania. За рулем фуры ехал 42-летний мужчина.

- В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2106 скончался до прибытия скорой медицинской помощи, его пассажир - 56-летняя женщина - находится на амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.