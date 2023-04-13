В Армавире установили зоны охраны для четырех памятников архитектуры Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Армавире установили зоны охраны для четырех памятников архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Зоны охраны, в частности, определили для «Дома жилого Каспаровых», «Дома с магазином предпринимателя Б.М. Каспарова», «Производственного корпуса ватной фабрики товарищества мануфактур братьев Тарасовых» и «Здания двухклассного городского Александровского училища». Все здания построены в конце XIX века. Специалисты изучили литературные и архивные источники и подготовили проекты. Документация одобрена госэкспертизой.

- Сведения об утвержденных зонах охраны и режимах их использования направлены для внесения в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы, - сообщил вице-губернатор Роман Лузинов. - Это обеспечит сохранность памятников и благоприятные для них условия деятельности на прилегающих землях.

Напомним, зоны охраны памятников архитектуры утверждает управление госохраны объектов культурного наследия администрации региона. В настоящее время их установили для 700 памятников края.