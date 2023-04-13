На Кубани часть пригородных поездов отменят из-за ремонта станции с 18 апреля

На Кубани отремонтируют станцию Тихорецкая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Кубани часть пригородных поездов отменят из-за ремонта станции. Работы будут проводиться с 18 по 26 апреля на станции Тихорецкая.

Временно не будут ходить семь пригородных поездов, которые ранее курсировали до станции Тихорецкая. На время ремонта они станут отправляться со станций Газырь, Тихонький, Сосыка-Ростовская, Кущевка.

- Также скорректирован график поездов дальнего следования. С 18 по 25 апреля из Ростова-на-Дону, а также 19 и 26 апреля из Кисловодска временно отменят «Ласточку» Ростов – Кисловодск. С 19 по 27 апреля не будет ходить поезд Ростов - Кисловодск. 25 и 26 апреля прекратит движение поезд из Владикавказа, 27 и 28 апреля из Москвы поезд Владикавказ – Москва, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

Уточняется, что еще ряду пассажирских поездов изменят маршруты. Они будут курсировать в обход станции Тихорецкая на участках Ростов - Краснодар -Кавказская. Кроме того, будут объезжать через Ростов - Краснодар - Горячий ключ.