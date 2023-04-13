Огонь с BMW перекинулся на соседние иномарки Фото: кадр из видео

Житель Геленджика сжег четыре автомобиля на 6 млн рублей. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло на одной из парковок города-курорта. Как выяснилось, 32-летний мужчина облил бензином BMW, поджег и ушел. Однако огонь перекинулся на соседние припаркованные иномарки.

- В результате противоправных действий злоумышленника четверым автовладельцам причинен ущерб на общую сумму свыше 6 млн рублей, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Мужчину задержали и доставили на допрос в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. На время расследования его отправили под домашний арест.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что житель Ейска поджег автомобиль знакомого. Мужчина вылил строительный растворитель в воздухозаборники и на капот автомобиля BMW X5.