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НовостиОбщество13 апреля 2023 10:40

В Мостовском районе Кубани по нацпроекту строят поликлинику

Она рассчитана на 250 посещений в смену
Светлана ОВДЕЙ
Новая поликлиника будет четырехэтажной Фото: admkrai.krasnodar.ru

Новая поликлиника будет четырехэтажной Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Мостовском районе Кубани по нацпроекту строят поликлинику. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Поликлинику возводят по нацпроекту «Здравоохранение». Четырехэтажное медучреждение рассчитано на 250 посещений в смену.

- В нем объединим разрозненные структурные подразделения, которые сейчас находятся в разных частях поселка. Это позволит пациентам получать медпомощь в современных комфортных условиях и на единой территории, – написала Анна Минькова.

В 2023 году новые медучреждения построят в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском и Павловском районах. В Мостовском, Новопокровском и Калининском муниципалитетах появятся три новые взрослые поликлиники.