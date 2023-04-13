В Анапе на дне моря нашли гранату. Фото: t.me/rosgvard_krasnodar

В Анапе уничтожили гранату, найденную на дне моря. Взрывоопасный предмет обнаружили дайверы на глубине около трех метров недалеко от берега городского пляжа.

- Дайверы сообщили о находке в правоохранительные органы. Они обозначили место обнаружения условным знаком, - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Уточняется, что прибывшие к месту обнаружения взрывотехники-водолазы ОМОН «Пластун» погрузились в воду. Им удалось установить, что это граната Ф-1 принадлежит временам Великой Отечественной войны.

Гранату подняли со дна, транспортировали в карьер, где и уничтожили.